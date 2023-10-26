Израиль обратился к России из-за визита делегации ХАМАС в Москву

России следует как можно быстрее выпроводить делегацию палестинского движения ХАМАС, отметил МИД Израиля. Заявление опубликовала в Telegram-канале пресс-служба ведомства.

В МИД подчеркнули, что в ходе конфликта от рук бойцов ХАМАС погибли свыше 1400 израильтян. Кроме того, боевики захватили свыше 200 заложников.

На фоне этого, уточнили в ведомстве, Израиль рассматривает приглашение лидеров ХАМАС в Москву «как недостойный шаг».