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Израиль потребовал от России немедленно изгнать делегацию ХАМАС

России следует как можно быстрее выпроводить делегацию палестинского движения ХАМАС, отметил МИД Израиля. Заявление опубликовала в Telegram-канале пресс-служба ведомства.

Израиль обратился к России из-за визита делегации ХАМАС в Москву
© РИА Новости

В МИД подчеркнули, что в ходе конфликта от рук бойцов ХАМАС погибли свыше 1400 израильтян. Кроме того, боевики захватили свыше 200 заложников.

На фоне этого, уточнили в ведомстве, Израиль рассматривает приглашение лидеров ХАМАС в Москву «как недостойный шаг».

В Москву прибыла делегация ХАМАС

Кроме того, Тель-Авив призывает Москву «немедленно изгнать [делегацию] ХАМАС», уточнили в пресс-службе.

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