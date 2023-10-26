Киев прокомментировал сообщения об остановке движения судов в Черном море

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины опровергло появившееся ранее сообщение о приостановке движения судов по так называемому временному коридору в Черном море, по которому осуществляется экспорт украинского зерна.

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"Порты Большой Одессы (сама Одесса, а также Черноморск и Южный - прим. ТАСС) продолжают обрабатывать прошедшие временным коридором суда. Информация об отмене или непрогнозируемой приостановке временного коридора для движения гражданских судов из и в порты Большой Одессы не соответствует действительности", - говорится в сообщении ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

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Ведомство также утверждает, что все установленные Военно-Морскими силам Вооруженных сил Украины (ВСУ) маршруты действуют и используются гражданскими судами. В то же время отмечается, что функционирование коридора "происходит с учетом военной обстановки и погодных условий". По информации министерства, в настоящее время в портах Одесса, Черноморск и Южный под загрузкой стоят 23 судна.

Представитель оперативного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк, выступая ранее по украинскому телевидению, заявила, что навигация в Черном море "практически отсутствует" и что украинские военные принимают решение о возможности прохождения судов по временному коридору с учетом соображений безопасности и погодных условий.

Ранее в четверг специализированное издание "Порты Украины" со ссылкой на Администрацию морских портов Украины сообщила, что Киев на один день 26 октября приостановил движение по временному черноморскому коридору в и из портов Большой Одессы по соображениям безопасности. При этом издание отмечает, что движение судов по "временному коридору" не осуществлялось и в предыдущие два дня, 24 и 25 октября, из-за отсутствия разрешения от украинских военных.