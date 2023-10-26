Киев прокомментировал сообщения об остановке движения судов в Черном море

Киев опроверг данные об остановке движения судов по "временному коридору" в Черном море
Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины опровергло появившееся ранее сообщение о приостановке движения судов по так называемому временному коридору в Черном море, по которому осуществляется экспорт украинского зерна.
"Порты Большой Одессы (сама Одесса, а также Черноморск и Южный - прим. ТАСС) продолжают обрабатывать прошедшие временным коридором суда. Информация об отмене или непрогнозируемой приостановке временного коридора для движения гражданских судов из и в порты Большой Одессы не соответствует действительности", - говорится в сообщении ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Ведомство также утверждает, что все установленные Военно-Морскими силам Вооруженных сил Украины (ВСУ) маршруты действуют и используются гражданскими судами. В то же время отмечается, что функционирование коридора "происходит с учетом военной обстановки и погодных условий". По информации министерства, в настоящее время в портах Одесса, Черноморск и Южный под загрузкой стоят 23 судна.
Представитель оперативного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк, выступая ранее по украинскому телевидению, заявила, что навигация в Черном море "практически отсутствует" и что украинские военные принимают решение о возможности прохождения судов по временному коридору с учетом соображений безопасности и погодных условий.
Ранее в четверг специализированное издание "Порты Украины" со ссылкой на Администрацию морских портов Украины сообщила, что Киев на один день 26 октября приостановил движение по временному черноморскому коридору в и из портов Большой Одессы по соображениям безопасности. При этом издание отмечает, что движение судов по "временному коридору" не осуществлялось и в предыдущие два дня, 24 и 25 октября, из-за отсутствия разрешения от украинских военных.
17 июля РФ отказалась продолжать участие в заключенной год назад зерновой сделке, предусматривавшей безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю и создание условий для экспорта сельхозпродукции и удобрений из России, поскольку другие страны не выполнили свои обязательства в той части договоренностей, которая касалась поставок российской продукции на мировой рынок. Минобороны РФ заявило, что Москва из-за прекращения зерновой сделки с полуночи 20 июля будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения, а страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Военно-морские силы Вооруженных сил Украины 10 августа объявили о "временных коридорах" в Черном море для торговых судов, идущих в порты Черноморск, Одесса и Южный или из них. При этом в Киеве предупредили, что на маршруте сохраняется военная угроза и минная опасность.