Зеленский подписал необходимый для вступления Украины в ЕС закон
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 26 октября, подписал закон о пожизненном финансовом мониторинге для политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, PEP). Об этом говорится в карточке законопроекта №9269-д, опубликованной на сайте Верховной Рады.
Согласно закону, теперь доходы некоторых высших чиновников и политиков страны будут проверяться банками даже после их отставки. Принятие этого документа было одним из условий для работы с Международным валютным фондом и начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.
Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что Украина приняла законопроект о финансовом мониторинге политически значимых лиц, тем самым выполнив требования для начала переговоров о членстве в ЕС.
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