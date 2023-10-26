Зеленский подписал необходимый для вступления Украины в ЕС закон

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 26 октября, подписал закон о пожизненном финансовом мониторинге для политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, PEP). Об этом говорится в карточке законопроекта №9269-д, опубликованной на сайте Верховной Рады .

Согласно закону, теперь доходы некоторых высших чиновников и политиков страны будут проверяться банками даже после их отставки. Принятие этого документа было одним из условий для работы с Международным валютным фондом и начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.