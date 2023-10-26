Водителя такси в Киеве заблокировали за русский язык

"К аккаунту водителя уже применены необходимые меры, в частности, он отстранен от пользования нашим сервисом навсегда", — отметили в компании.

О скандале, который устроили киевлянки из-за отказа русскоговорящего таксиста перейти на украинскую речь, стало известно сегодня, 26 октября. Две женщины сели в такси в Киеве и стали требовать от него, чтобы мужчина за рулем разговаривал только на украинском языке. Водитель отказался совершать поездку и вежливо высадил пассажиров вместе со всеми их вещами из автомобиля.