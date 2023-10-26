В Израиле рассказали, с кем на самом деле воюют

Постоянный представитель Израиля при Организации Объединенных Наций (ООН) Гилад Эрдан заявил, что израильская сторона ведет войну против радикальной организации ХАМАС, которую считает террористической и "виновной в геноциде", палестинский народ не является противником еврейского государства. Об этом сообщает ТАСС.

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По его словам, каждая страна-член ООН, которая присутствует на спецсессии Генассамблеи организации, считающая, что в очередной раз будет обсуждаться "спор между Израилем и палестинцами", ошибается.

Постпред подчеркнул, что произошедшее 7 октября не имеет ничего общего с палестинцами, это не связано с арабо-израильским конфликтом.

Эрдан добавил, что Израиль ведет войну исключительно против ХАМАС.

До этого министры иностранных дел девяти арабских стран потребовали от Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) обязать Израиль и сектор Газа немедленно прекратить огонь.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.