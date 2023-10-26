Байден призвал республиканцев в конгрессе запретить продажу штурмового оружия

Президент США Джо Байден на фоне массовой стрельбы в штате Мэн призвал республиканцев в конгрессе запретить продажу в стране штурмового оружия. Об этом стало известно в четверг, 26 октября.

— Работайте с нами над законопроектом, запрещающим штурмовое оружие и магазины повышенной емкости, вводящим поголовные бэкграундные проверки, требующим безопасно хранить оружие, отменяющим юридический иммунитет для производителей оружия, — заявил он.

Американский лидер также распорядился о выделении необходимой поддержке штату Мэн, передает РИА Новости.

Джо Байден также отдал распоряжение приспустить американские флаги в память о жертвах стрельбы.

Вечером 25 октября в американском городе Льюистон штата Мэн неизвестный мужчина открыл стрельбу и убил более 20 человек. Что известно о трагедии к этому часу — в материале «Вечерней Москвы».

По последним данным, в результате массовой стрельбы погибли 22 человека, еще около 60 — пострадали. Согласно данным организации Gun Violence Archive, собирающей сведения обо всех инцидентах с применением огнестрельного оружия в стране, эта стрельба стала крупнейшей по числу жертв в США в 2023 году.