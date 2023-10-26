Маск умсомнился в умственных способностях сторонников Киева

Илон Маск, основатель и владелец компаний Tesla и SpaceX, поддержал мнение американского предпринимателя Дэвида Сакса, обругавшего власти США за инициативу по выделению дополнительной помощи Украине в размере $60 млрд. Об этом пишут «Ведомости».

Ранее Сакс написал в социальных сетях, что американские власти выделили Киеву колоссальные средства, оказывали военную помощь до и во время контрнаступления.

В настоящее время, при том, что линия противостояния практически не продвинулась вперед, Вашингтон намеревается потратить на военную помощь Украине еще немалые деньги, пояснил бизнесмен.

По его мнению, умственные способности тех, кто верит в успех дальнейшего наступления ВСУ и готов вкладывать средства, находятся на очень низком уровне.

«Там [в Вашингтоне] полно дураков, — написал в комментариях под постом Сакса Илон Маск.