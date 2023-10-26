МИД Палестины призвал МУС немедленно вмешаться в ситуацию в Газе

Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики заявил, что прокурор Международного уголовного суда (МУС) должен немедленно вмешаться в ситуацию в секторе Газа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Франс Пресс.

Такое заявление глава палестинского МИД сделал во время пресс-конференции в Гааге.

«Ситуация в секторе Газа сейчас настолько опасна, что требует немедленного вмешательства прокурора МУС», — заявил он.

Помимо этого, аль-Малики также рассказал о совершении Израилем военных преступлений, а также преступлений против человечности. По его словам, администрация Палестины уже работает с прокурором МУС, а также Международным судом ООН.