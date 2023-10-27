ЕС не считает возможным участие ХАМАС в конференции по ближневосточному конфликту

Евросоюз не считает возможным участие представителей ХАМАС в будущей международной конференции по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.
"ХАМАС - террористическая организация, мы хотим взаимодействовать со странами. Я не вижу какой-либо роли ХАМАС на такой международной конференции", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли ХАМАС приглашено на такую конференцию.
Как сказал Мишель, ЕС поддерживает идею проведения такой конференции "в скором времени". "Скоро означает скоро. Мы надеемся достичь прогресса в ближайшие недели и месяцы", - добавил он.
Исполняющий обязанности главы правительства Испании Педро Санчес 26 октября предложил провести через шесть месяцев международную конференцию, чтобы попытаться найти путь урегулирования палестино-израильского конфликта.