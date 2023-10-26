Эрдоган раскритиковал Запад за поддержку Израиля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил западные страны в нарушении международного права на фоне безусловной поддержки ими Израиля. Об этом пишет ТАСС.

Глава Турции подчеркнул, что все значимые государства Запада поддерживают атаки Армии обороны Израиля на сектор Газа.

По его словам, Вашингтон и Брюссель видят Всеобщую декларацию прав человека только тогда, когда затронуты их интересы, действуют по двойным стандартам.

Вместо того, чтобы послать судно с гуманитарной помощью, они послали авианосец. Это явственно показало, каким лобби служат западные страны, констатировал Эрдоган.

Президент отметил, что Евросоюз и ООН до сих пор ничего не сделали для того, чтобы остановить конфликт и прекратить кровопролитие.