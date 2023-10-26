Армения приравняла переселенцев из Карабаха к беженцам
Правительство Армении приравняло вынужденных переселенцев из Карабаха к беженцам, приняв постановление о предоставлении им статуса временной защиты. Об этом пишет РИА Новости.
«Государство берет под временную защиту лиц, находящихся в Армении или за ее пределами, чьим последним адресом регистрации был Нагорный Карабах, либо же они фактически проживали там и были зарегистрированы в миграционных органах Армении после 19 сентября», — сказано в тексте постановления.
В документе отмечается, что на армянской территории оказались около ста тысяч этнических армян, ранее находящихся в регионе. Правительство Армении учло острую необходимость защиты прав и законных интересов переселенцев и приняло постановление. Кроме того, была утверждена форма документа, удостоверяющего личность получившего временную защиту человека, и порядок его выдачи.