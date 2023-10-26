Армения приравняла переселенцев из Карабаха к беженцам

«Государство берет под временную защиту лиц, находящихся в Армении или за ее пределами, чьим последним адресом регистрации был Нагорный Карабах, либо же они фактически проживали там и были зарегистрированы в миграционных органах Армении после 19 сентября», — сказано в тексте постановления.