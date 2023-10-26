Еврокомиссия запросит дополнительное финансирование для помощи Украине

«Все эти вызовы делают необходимым для ЕС действовать решительно и сообща. Так действует и Еврокомиссия. Мы продолжаем решительную поддержку Украины в ее нуждах и сопротивлении агрессии России, мы предоставляем большую гуманитарную помощь гражданскому населению в Газе, мы работаем со странами ЕС по управлению миграцией. Для всего этого необходимо финансирование, поэтому я предложила пересмотреть бюджет ЕС, чтобы финансировать эти очень важные задачи, это будет обсуждаться на этом саммите, чтобы мы могли понять, на каком этапе мы находимся», — рассказала она.