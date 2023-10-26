Еврокомиссия запросит дополнительное финансирование для помощи Украине
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что последние мировые конфликты требуют от Евросоюза дополнительного финансирования. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление дер Ляйен сделала накануне нового саммита стран Евросоюза. По её словам, бюджет альянса будет пересмотрен на следующей встрече европейских лидеров.
«Все эти вызовы делают необходимым для ЕС действовать решительно и сообща. Так действует и Еврокомиссия. Мы продолжаем решительную поддержку Украины в ее нуждах и сопротивлении агрессии России, мы предоставляем большую гуманитарную помощь гражданскому населению в Газе, мы работаем со странами ЕС по управлению миграцией. Для всего этого необходимо финансирование, поэтому я предложила пересмотреть бюджет ЕС, чтобы финансировать эти очень важные задачи, это будет обсуждаться на этом саммите, чтобы мы могли понять, на каком этапе мы находимся», — рассказала она.
Ранее новый премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна больше не будет оказывать военную помощь Украине.