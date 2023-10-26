Будапешт продолжит блокировать выделение дополнительных средств Украине до тех пор, пока не услышит внятные доводы в пользу этой меры, подчеркнул на полях саммита ЕС премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом пишет РИА «Новости».

Орбан пояснил, что представители Еврокомиссии выступили с инициативой по сбору дополнительных средств в бюджет ЕС. Эти деньги, отметил он, предполагалось потратить на прием мигрантов и на оказание помощи Киеву.

По его словам, Будапешт не собирается направлять деньги мигрантам и не поддерживает миграцию в такой форме.

Кроме того, заметил премьер, Венгрия не желает давать деньги Украине по принципу «дадим больше денег». Он добавил, что для отправки крупных траншей Киеву требуется четкое, продуманное, детально расписанное по пунктам обоснование.

Вместе с тем, пояснил Орбан, республика готова к компромиссу по вопросу о предоставлении странам ЕС 500 млн евро из специального фонда на закупки вооружений и военной техники для ВСУ.

Для этого, пояснил глава правительства, делегация украинского Национального агентства по противодействию коррупции должна прибыть в Венгрию и обсудить детали этого вопроса.

Европейские лидеры постоянно делают заявления о поддержке Киева. Вместе с тем, по мнению экспертов, уровень поддержки падает с каждым месяцем.