Украина приостановила движение по временному коридору в Черном море

Украина на один день приостановила движение судов по так называемому временному морскому коридору из портов Одесского региона, который используется для экспорта зерна. Об этом сообщило специализированное издание "Порты Украины" со ссылкой на Администрацию морских портов Украины (АМПУ).

"Движения судов по коридору на вход и выход 26 октября 2023 года не будет", - цитирует издание сообщение АМПУ участникам рынка.

Данное решение администрация объясняет соображениями безопасности. По ее утверждению, в районе Черного моря активизировалась российская авиация.

При этом издание отмечает, что движение судов по "временному коридору" не осуществлялось и в предыдущие два дня, 24 и 25 октября, из-за отсутствия разрешения от украинских военных в связи с "угрозой безопасности". Ранее об этом не сообщалось.

17 июля РФ отказалась продолжать участие в заключенной год назад зерновой сделке, предусматривавшей безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю и создание условий для экспорта сельхозпродукции и удобрений из России, поскольку другие страны не выполнили свои обязательства в той части договоренностей, которая касалась поставок российской продукции на мировой рынок. Минобороны РФ заявило, что Москва из-за прекращения зерновой сделки с полуночи 20 июля будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения, а страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева.