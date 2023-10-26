Названа единственная страна Евросоюза, сохраняющая связи с Россией

Венгрия остается единственной европейской страной, сохраняющей связи с Россией, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан по прибытии на саммит Евросоюза в Брюсселе. По его словам, Будапешт гордится своей позицией по данному вопросу, передает ТАСС.

Мы гордимся тем, что делаем. Мы единственные в Евросоюзе, кто делает это, — заявил Орбан.

Премьер напомнил, что Венгрия и Россия имеют общего соседа — Украину. Именно поэтому контакты с Москвой необходимо сохранять. Стратегия Будапешта заключается в том, чтобы достигнуть мира, добавил Орбан.

Ранее венгерский премьер заявил, что Евросоюз является неудачной пародией на СССР. По его мнению, то, что удалось в свое время сделать Советскому Союзу, теперь пытается повторить Брюссель, однако все его действия не возымели успеха.

СССР был для Венгрии «трагедией», добавил Орбан, ЕС же является в лучшем случае комедией. Во время Советского Союза Будапешту приходилось танцевать по его дудку, а при Брюсселе страна «танцует, как хочет, а если не хочет, то не танцует».