В Ватикане в соборе Святого Петра вознесли молитву за мир

Молитва о мире состоялась в соборе Святого Петра в Ватикане. Возглавил церемонию Папа Римский Франциск, который вверил заботе Богоматери всех страдающих от войн и конфликтов в разных регионах.

Понтифик объявил пятницу днем поста и молитвы о мире, призвав присоединиться всех христиан, а также представителей других религий. Во время молитвы в соборе присутствовали епископы, около 60 кардиналов, дипломаты и простые прихожане, сообщает газета Il Mattino.

Одновременно в пятницу в разных городах Италии состоялись митинги в поддержку мира на Ближнем Востоке. В Риме на площади перед одной из важнейших папских базилик - Санта-Мария-Маджоре (Богоматери Великой) - прошла молчаливая акция с призывами к миру, которую поддержали 50 ассоциаций и организаций, а также некоторые политические партии.

На акцию собрались несколько сотен человек, передает корреспондент ТАСС. Участники развернули большой транспарант с надписью "Защитите все гражданское население". Манифестанты держали в руках свечи, плакаты с призывами прекратить огонь и блокаду сектора Газа. "Жизнь палестинцев имеет такую же ценность, как жизнь израильтян. Мы требуем остановить отправку оружия в раздираемый конфликтом регион. Сегодня мы вышли на площадь, чтобы вспомнить о тысячах погибших и пострадавших", - объявили перед началом акции организаторы. Некоторые из участников принесли флаги с надписью "Мир".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.