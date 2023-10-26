Самый антироссийский ресторан в Тбилиси закрылся «из-за трудностей»

Ресторан «Эзо» («Двор») в центре города, прославившийся антироссийскими акциями, закрывается в конце месяца из-за «трудностей», сообщило грузинское издание netgazeti.ge, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Ресторан открылся в 2015 году, но особую известность получил после начала СВО – гостям заведения предлагали признать Россию как «агрессора» и «оккупанта», иначе отказывались обслуживать.

Кроме того, ресторан 10% выручки от каждого чека направлял в фонды помощи Украины. На ресторане вывесили украинский флаг, а на входе – антироссийские объявления.

В интервью изданию представители ресторана не раскрыли суть «трудностей», однако не исключили, что снова откроются в будущем году.