Евросоюз поддержал генсека ООН после его скандальных слов об Израиле
Евросоюз подержал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который осудил действия ХАМАС в Израиле, но добавил, что обострение конфликта произошло «не на пустом месте». Вехновный представитель ЕС Жозеп Боррель уточнил, что слова Гутерриша были искажены.
«„Генсек ООН безоговорочно осудил ‚ужасающие и беспрецедентные террористические акты ХАМАС 7 октября‘, — написал Боррель на свой странице в соцсети X (ранее Twitter).
Он подчеркнул, что его заявление в Совбезе ООН ‚было искажено‘, а все усилия ООН направлены на заключение мира на Ближнем Востоке.
Ранее Гутерриш осудил атаку палестинских боевиков на Израиль. Но, продолжил он, обострение конфликта «не на пустом месте». После этого постпред Израиля при организации Гилад Эрдан призвал Гутерриша покинуть пост. Также он сообщил, что Израиль хочет запретить выдавать визы представителям ООН.