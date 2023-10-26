Евросоюз подержал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который осудил действия ХАМАС в Израиле, но добавил, что обострение конфликта произошло «не на пустом месте». Вехновный представитель ЕС Жозеп Боррель уточнил, что слова Гутерриша были искажены.

«„Генсек ООН безоговорочно осудил ‚ужасающие и беспрецедентные террористические акты ХАМАС 7 октября‘, — написал Боррель на свой странице в соцсети X (ранее Twitter).

Он подчеркнул, что его заявление в Совбезе ООН ‚было искажено‘, а все усилия ООН направлены на заключение мира на Ближнем Востоке.