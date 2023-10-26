Минобороны Китая: власти Тайваня приближают опасную войну
Официальный представитель Минобороны Китая У Цянь заявил, что руководство Тайваня тратит деньги налогоплательщиков на дорогие вооружения, толкая остров к опасной войне. Об этом сообщает РИА Новости.
Тайваньские СМИ ранее сообщили, что Министерство национальной обороны острова скорректировало свою политику военных закупок. Военные планирует приобрести больше дронов у частных производителей для использования армией.
Минобороны Тайваня планирует закупить пять моделей дронов в количестве 3221 единицы, среди них будут «микродроны», морские беспилотники и «дроны наземного наблюдения». На закупки планируют потратить 5,6 миллиарда тайваньских долларов (около 173 миллионов долларов США).
У Цянь обвинил руководство Тайваня в «пренебрежении безопасностью и благополучием» жителей острова.
«Руководство Демократической прогрессивной партии <…> произвольно транжирит заработанные кровью и потом деньги налогоплательщиков», - подчеркнул он.
В Пекине считают, что с помощью закупок дорогостоящего оружия на Тайване стремятся «воодушевить стремление к независимости» и провоцируют «опасную войну». У Цянь назвал военное сопротивление Китаю «путем в никуда» и подчеркнул, что Тайваню не стоит полагаться в этом на США.