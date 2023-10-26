Американист объяснил, как Байден будет помогать Украине в обход конгресса

Во время президентства Рейгана США через ЦРУ продавали оружие Ирану, а на полученные деньги спонсировали вооруженную группировку Контрас в Никарагуа. Администрация Байдена может воспользоваться похожей схемой, если Джонсон заблокирует помощь Украине. Кроме того, Вашингтон может финансировать Украину через разветвленную сеть фондов. США может надавить на Евросоюз, чтобы он увеличил помощь для Киева, — заявил Блохин.