В Будапеште осквернили российский воинский мемориал

Неизвестные совершили акт вандализма, облив краской российский воинский мемориал в Будапеште. Властям Венгрии будет направлена нота. Об этом со ссылкой на посольство России пишет РИА Новости.

В посольстве отметили, что инцидент произошел 25 октября на территории российского (советского) воинского захоронения рядом с железнодорожной станцией Пештсентимре.

«Неизвестные злоумышленники облили установленный на захоронении монумент и мемориальные таблички красной краской», — пояснили в российской дипмиссии.

Дипломаты отметили «ухудшающуюся тенденцию» актов вандализма в отношении воинских мемориалов и пообещали направить соответствующую ноту венгерским властям. По факту осквернения памятника уже возбуждено уголовное дело.

Ранее в швейцарском муниципалитете Андерматт вандалы облили краской желтого и голубого цвета крест, высеченный в скале в память о сподвижниках полководца Александра Суворова. При этом власти кантона Ури потребовали от России, являющейся владельцем монумента, взять на себя расходы по его очистке от краски.