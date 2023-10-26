От ЕК требуют доступа к телефонным переговорам Урсулы фон дер Ляйен

NYT требует от Еврокомиссии доступа к телефонным переговорам Урсулы фон дер Ляйен
В начале 2024 года Верховный суд ЕС вынесет решение по иску, поданному газетой New York Times против Европейской комиссии за непредоставление доступа к текстовым сообщениям главы ведомства Урсулы фон дер Ляйен во время переговоров с американским фармацевтическим гигантом Pfizer относительно поставок вакцины против коронавируса, пишет издание Politico.
Представитель NYT Николь Тейлор заявила, что общественности по-прежнему отказывают в информации об условиях одного из крупнейших контрактов на закупки в истории ЕС. По ее словам, государственные служащие не должны иметь возможности избежать надзора, используя альтернативные формы коммуникации.
Это также поднимает вопрос о том, являются ли текстовые сообщения уполномоченных Еврокомиссии частью официальных сообщений, которые должны храниться и к которым можно получить доступ таким же образом, как и к другим документам.
Представитель издания отметила, что фон дер Ляйен, возможно, и хотела бы, чтобы эта тема была закрыта. Однако у общественности возникают законные опасения по поводу того, как был согласован контракт на вакцину. Особенно с учетом того, что количество доз резко возросло, а цена за инъекцию подскочила, по сообщениям, на 25 процентов.
Эксперты отмечают, что расследование NYT будет иметь значение для будущего европейских политиков и Урсулы фон дер Ляйен, учитывая, что впереди выборы в Европарламент.
Ранее Politico писала о недовольстве в Европе авторитарным стилем правления председателя Еврокомиссии. Не все в ЕС согласны с ее позицией по Украине. Отмечалось также, что в частных беседах в Брюсселе дипломаты, законодатели и сотрудники ЕК жалуются на то, что фон дер Ляйен выходит за рамки своих должностных обязанностей, отстраняя правительства стран ЕС от принятия решений и руководствуясь предложениями небольшой группы советников. Такое поведение главы ЕК может подорвать ее поддержку, если она захочет пойти на второй срок.