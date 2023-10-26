От ЕК требуют доступа к телефонным переговорам Урсулы фон дер Ляйен

В начале 2024 года Верховный суд ЕС вынесет решение по иску, поданному газетой New York Times против Европейской комиссии за непредоставление доступа к текстовым сообщениям главы ведомства Урсулы фон дер Ляйен во время переговоров с американским фармацевтическим гигантом Pfizer относительно поставок вакцины против коронавируса, пишет издание Politico.

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Представитель NYT Николь Тейлор заявила, что общественности по-прежнему отказывают в информации об условиях одного из крупнейших контрактов на закупки в истории ЕС. По ее словам, государственные служащие не должны иметь возможности избежать надзора, используя альтернативные формы коммуникации.

Это также поднимает вопрос о том, являются ли текстовые сообщения уполномоченных Еврокомиссии частью официальных сообщений, которые должны храниться и к которым можно получить доступ таким же образом, как и к другим документам.

Представитель издания отметила, что фон дер Ляйен, возможно, и хотела бы, чтобы эта тема была закрыта. Однако у общественности возникают законные опасения по поводу того, как был согласован контракт на вакцину. Особенно с учетом того, что количество доз резко возросло, а цена за инъекцию подскочила, по сообщениям, на 25 процентов.

Эксперты отмечают, что расследование NYT будет иметь значение для будущего европейских политиков и Урсулы фон дер Ляйен, учитывая, что впереди выборы в Европарламент.