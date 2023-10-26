Полиция проводит обыски у врио главы украинского города Сумы

У исполняющей обязанности мэра украинского города Сумы Юлии Павлик проходят обыски. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Общественное», об этом заявила глава пресс-службы городского совета Ольга Семенистая.

По данным источников телеканала, обыски также проводятся у предпринимателей, на коммунальных мероприятиях и в самом горсовете — в общей сложности в 11 местах. Правоохранители считают, что ряд субъектов хозяйственной деятельности вступили в сговор с должностными лицами горсовета и присваивали себе средства из бюджета, выделенные на покупку товарно-материальных ценностей. Прокуратура начала досудебное расследование.