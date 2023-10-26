Эксперт заявил о росте уровня агрессии в американском обществе

"И эта волна на сегодняшний день требует резкого консервативного поворота в стране. Соответствующая проблема уже давно стала политической. Она связана с тем, что когда у власти находятся демократы, то разрешено все, что не запрещено. И эта формула в сочетании с американской культурой, в сочетании с нарастающими кризисами, в том числе ценностным кризисом, начинает приобретать элементы вседозволенности. Сегодня растет агрессивность американского общества. Агрессия становится формой социального взаимодействия людей. Ближний круг - это теперь потенциальный источник всевозможных конфликтов, в том числе с применением огнестрельного, холодного оружия или просто рукоприкладства. Это то, что называется "культура ненависти". Порой все это переходит в человеконенавистничество или человекофобию", — сказал Васильев.