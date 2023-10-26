Эксперт заявил о росте уровня агрессии в американском обществе
Американист Владимир Васильев на фоне очередного инцидента с массовой стрельбой в США высказался о ситуации с оборотом огнестрельного оружия в стране, а также заявил о росте уровня агрессии в американском обществе.
Вечером 25 октября в американском городе Льюистон штата Мэн мужчина убил более 20 человек. Злоумышленник открыл огонь в местном баре, а затем в боулинге. Стрелком оказался 40-летний Роберт Кард, который служил в армии и был инструктором по огнестрельному оружию. При этом мужчина страдает ментальным расстройством, а летом он провел несколько дней в психиатрической лечебнице после того, как пообещал расстрелять людей на военной базе в Сако.
В Америке есть две четкие позиции. Согласно первой, в стране необходимо усилить контроль за оборотом оружия. Согласно второй, наоборот, предлагается "раздать" оружие всем. Мол, спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Говорится о том, что если кто-то захочет применить огнестрельное оружие, то он не станет этого делать, зная, что все остальные тоже могут быть вооружены, и они могут открыть ответную стрельбу.Владимир ВасильевГлавный научный сотрудник Института США и Канады РАН
В США в последнее время выросло число преступлений с использованием огнестрельного оружия, подчеркнул специалист.
"И эта волна на сегодняшний день требует резкого консервативного поворота в стране. Соответствующая проблема уже давно стала политической. Она связана с тем, что когда у власти находятся демократы, то разрешено все, что не запрещено. И эта формула в сочетании с американской культурой, в сочетании с нарастающими кризисами, в том числе ценностным кризисом, начинает приобретать элементы вседозволенности. Сегодня растет агрессивность американского общества. Агрессия становится формой социального взаимодействия людей. Ближний круг - это теперь потенциальный источник всевозможных конфликтов, в том числе с применением огнестрельного, холодного оружия или просто рукоприкладства. Это то, что называется "культура ненависти". Порой все это переходит в человеконенавистничество или человекофобию", — сказал Васильев.
По словам эксперта, вопрос об ужесточении контроля за продажей огнестрельного оружия в США во многом будет зависеть от того, в чьих руках окажется власть в стране - республиканцев или демократов.
"Это будет либо консервативная Америка, где будут господствовать представления традиционного консерватизма, олицетворяемые Республиканской партией и основанные на принципе "закон и порядок". То есть речь идет о резком усилении репрессивного начала. Либо же будут демократы, которые выступают за все виды либерального поведения. Но это либеральное поведение на данном этапе и ведет к усилению агрессивности во взаимоотношениях людей. Это на сегодняшний день и является главной политической проблемой, которая предопределяет борьбу между республиканцами и демократами на самом высоком уровне", — сказал эксперт.
Ранее сообщалось, что массовый расстрел людей в американском городе Льюистоне в штате Мэн унес наибольшее количество жизней среди всех случаев вооруженного насилия в Соединенных Штатах с начала текущего года.