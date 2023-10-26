СМИ: более 80 процентов жертв атаки ХАМАС были мирными жителями

По оценке израильских властей, 84 процента израильтян, ставших жертвами атаки ХАМАС, были мирными жителями и не имели отношения к армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир Kan.

По данным Kan, к 26 октября удалось опознать тела 808 погибших, большинство из них готовы к погребению.

Палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, атаковало Израиль 7 октября. По израильским городам были выпущены тысячи ракет, члены ХАМАС проникли в приграничные израильские районы, взяли в заложники мирных жителей и военных.

Израиль начал наносить ответные удары по Газе, позже израильские власти объявили, что страна находится в состоянии войны.