Глава МИД Малайзии заявил о возможности передачи Нетаньяху в МУС

Министр иностранных дел Малайзии Замбри Абдул Кадир считает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может быть передан в Международный уголовный суд (МУС) для рассмотрения дел о действиях против Палестины, однако Малайзия не может это сделать, так как не является подписантом Римского статута.

"Что касается вопроса о привлечении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в МУС, я хотел бы уточнить, что вопрос, связанный с Палестиной, фактически уже вынесен на рассмотрение в МУС", - приводит газета Malay Mail слова главы МИД Малайзии.

Согласно положению Римского статута, международное уголовное дело может быть передано в МУС только тремя сторонами: либо странами-участницами Римского статута, членом которого Малайзия не является, либо ООН, либо по инициативе прокурора МУС, ответил Замбри Абдул Кадир на вопрос, почему правительство не настаивает на более жестких мерах против премьера Израиля.

"В результате досудебного разбирательства прокурор МУС объявил в марте 2021 года о начале расследования ситуации в Палестине и предполагаемых преступлений, совершенных Израилем с 13 июня 2014 года (летом того года проводилась израильская военная операция "Нерушимая скала" против радикального палестинского движения ХАМАС - прим. ТАСС) , без указания срока давности. Поэтому ситуация в Палестине все еще расследуется МУС", - заявил глава МИД Малайзии.