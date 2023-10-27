Лукашенко: Польша не ответила на предложения по добрососедству

"Молодцы поляки! Я этого варианта не ожидал, - сказал Лукашенко. - И оппозицию к власти фактически привели. Уже Польша будет не та. Пускай это не наши люди, не настроены с нами разговаривать. Поляки показали: делайте так, как мы хотим, не будете делать - и вас выкинем. Молодцы поляки!"