Лукашенко: Польша не ответила на предложения по добрососедству

Варшава до сих пор не ответила на предложения Минска по восстановлению добрососедства. Об этом в ходе поездки в Минскую область заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Молчат. Думаю, ладно, [парламентские] выборы пройдут [в Польше 15 октября]. Прошли выборы, ждем предложений", - приводит слова президента издание "СБ. Беларусь сегодня".
Об указаниях правительству и МИД Белоруссии предложить Польше "план добрососедства и мира" Лукашенко сообщил 3 июля на торжественном собрании по случаю Дня независимости республики.
Говоря о результатах прошедших в Польше выборов и не состоявшегося из-за недостаточной явки национального референдума, белорусский президент заявил, что в ходе волеизъявления граждане страны "утерли нос" своим политикам.
"Молодцы поляки! Я этого варианта не ожидал, - сказал Лукашенко. - И оппозицию к власти фактически привели. Уже Польша будет не та. Пускай это не наши люди, не настроены с нами разговаривать. Поляки показали: делайте так, как мы хотим, не будете делать - и вас выкинем. Молодцы поляки!"
При этом президент Белоруссии в очередной раз заявил, что белорусы всегда готовы протянуть руку своим соседям, которых не выбирают, потому что они от Бога.
"С ними надо жить", - сказал он.