Обзор иноСМИ: атаки на евреев и мусульман в США, «у Зеленского появились конкуренты»

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«Война Израиля и ХАМАС изменила отношение к Зеленскому»

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Война Израиля и ХАМАС и крах безопасности на Ближнем Востоке отвлекли внимание от проблем Украины, пишет польский портал Forsal. Эти события усилили Россию и Китай в борьбе за влияние на Глобальном Юге, одновременно ослабив Запад. Украина стала лишь одним из фронтов, а не ключевым вызовом безопасности. Это напрямую повлияет на помощь Киеву. Хотя глава США Джо Байден призвал к дальнейшей поддержке Киева, он решил объединить помощь Украине и Израилю в одну - на сто миллиардов долларов, в итоге Киеву достанется «довольно мало» денег.

Тревогу Киева должны вызывать не только деньги, но и заявления главы Пентагона. Ллойд Остин сообщил, что на Ближний Восток отправят дополнительные системы Patriot и Thaad. Часть из них будет использована для защиты военных баз США, а часть дойдет до Израиля. Боеприпасы для зенитных систем сейчас в дефиците - если они пойдут на Ближний Восток, Украине их достанется меньше. То же самое и с артиллерийскими снарядами. По данным СМИ, большая часть боеприпасов 155-миллиметрового калибра со складов армии США, изначально предназначавшаяся для Украины, будет передана Израилю. Кроме того, произошло и «кое-что знаковое для Зеленского». Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху «мягко попросил» его не настаивать на «визите солидарности». Как отмечает, Forsal. Зеленский должен признать, что у него появились конкуренты - «фотографии из Газы - как бы жестоко это ни звучало - более впечатляют, чем репортажи с Украины».

ЕС сильно отстал от плана предоставить Украины миллион снарядов

Евросоюз отстает от плана предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов к марту 2024 года, заявили Bloomberg источники, знакомые с ситуацией. По данным источников, план выполнен примерно на 30 процентов. Это дает российским силам дополнительное преимущество, отмечает агентство.

В соответствии с планами, разработанными ранее в этом году, ЕС обязался поставлять Украине артиллерийские боеприпасы в течение 12-месячного периода, сначала из существующих запасов, а затем посредством контрактов на совместные закупки и через увеличение промышленных мощностей. США ранее призвали ЕС активизировать усилия по поставкам на Украину.

В ФБР предупредили о нападениях на евреев и мусульман в США

ФБР и Министерство внутренней безопасности США (DHS) предупредили о росте преступлений на почве ненависти в стране из-за войны Израиля и ХАМАС, пишет Politico. В ФБР зафиксировали рост количества сообщений об угрозах против еврейских, мусульманских и арабских общин и учреждений.

В спецслужбе считают, что «недавние события увеличили вероятность потенциальных нападений на отдельных лиц и учреждения в ответ на события на Ближнем Востоке». В ФБР и DHS предупредили, что иностранные игроки, «в том числе иранские СМИ и группировки исламских джихадистов», используют конфликт для разжигания разногласий и призывов к жестоким нападениям в США и других западных странах. Предупреждения последовали за несколькими громкими случаями антисемитского и исламофобского насилия в США. Politico отмечает, что 14 октября мужчина несколько раз ударил ножом шестилетнего палестинского мальчика в штате Иллинойс.

«Байден опасается ударов по связанным с Ираном группировкам»

Президент США Джо Байден сталкивается с растущим давлением - его призывают нанести удары по связанным с Ираном группировкам, которые в октябре неоднократно атаковали американские войска в Ираке и Сирии, сообщает The Washington Post. Однако Байден взвешивает любое решение об ответных мерах из-за «широкой обеспокоенности» по поводу того, что война Израиля и ХАМАС может выйти за пределы сектора Газа.

По словам американских чиновников и других лиц, знакомых с ходом работы администрации США, Байден опасается, что ответ Вашингтона способен вызвать «бурю в масштабах всего региона». В течение последней недели как минимум 24 военных получили ранения при атаках на американские базы в Ираке и Сирии. Байден предупредил Иран, что США ответят, если нападения продолжатся.

В бюджете ЕС нашли неиспользованные миллиарды

Страны ЕС обнаружили неиспользованные миллиарды евро в общем бюджете, пишет Financial Times. Дания и другие государства нашли до 16 миллиардов евро нераспределенного финансирования ЕС, которое Брюссель, похоже, не учел, делая запрос на дополнительные сто миллиардов евро на следующие четыре года.