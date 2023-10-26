Обзор иноСМИ: атаки на евреев и мусульман в США, «у Зеленского появились конкуренты»
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«Война Израиля и ХАМАС изменила отношение к Зеленскому»
Война Израиля и ХАМАС и крах безопасности на Ближнем Востоке отвлекли внимание от проблем Украины, пишет польский портал Forsal. Эти события усилили Россию и Китай в борьбе за влияние на Глобальном Юге, одновременно ослабив Запад. Украина стала лишь одним из фронтов, а не ключевым вызовом безопасности. Это напрямую повлияет на помощь Киеву. Хотя глава США Джо Байден призвал к дальнейшей поддержке Киева, он решил объединить помощь Украине и Израилю в одну - на сто миллиардов долларов, в итоге Киеву достанется «довольно мало» денег.
Тревогу Киева должны вызывать не только деньги, но и заявления главы Пентагона. Ллойд Остин сообщил, что на Ближний Восток отправят дополнительные системы Patriot и Thaad. Часть из них будет использована для защиты военных баз США, а часть дойдет до Израиля. Боеприпасы для зенитных систем сейчас в дефиците - если они пойдут на Ближний Восток, Украине их достанется меньше. То же самое и с артиллерийскими снарядами. По данным СМИ, большая часть боеприпасов 155-миллиметрового калибра со складов армии США, изначально предназначавшаяся для Украины, будет передана Израилю. Кроме того, произошло и «кое-что знаковое для Зеленского». Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху «мягко попросил» его не настаивать на «визите солидарности». Как отмечает, Forsal. Зеленский должен признать, что у него появились конкуренты - «фотографии из Газы - как бы жестоко это ни звучало - более впечатляют, чем репортажи с Украины».
ЕС сильно отстал от плана предоставить Украины миллион снарядов
Евросоюз отстает от плана предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов к марту 2024 года, заявили Bloomberg источники, знакомые с ситуацией. По данным источников, план выполнен примерно на 30 процентов. Это дает российским силам дополнительное преимущество, отмечает агентство.
В соответствии с планами, разработанными ранее в этом году, ЕС обязался поставлять Украине артиллерийские боеприпасы в течение 12-месячного периода, сначала из существующих запасов, а затем посредством контрактов на совместные закупки и через увеличение промышленных мощностей. США ранее призвали ЕС активизировать усилия по поставкам на Украину.
В ФБР предупредили о нападениях на евреев и мусульман в США
ФБР и Министерство внутренней безопасности США (DHS) предупредили о росте преступлений на почве ненависти в стране из-за войны Израиля и ХАМАС, пишет Politico. В ФБР зафиксировали рост количества сообщений об угрозах против еврейских, мусульманских и арабских общин и учреждений.
В спецслужбе считают, что «недавние события увеличили вероятность потенциальных нападений на отдельных лиц и учреждения в ответ на события на Ближнем Востоке». В ФБР и DHS предупредили, что иностранные игроки, «в том числе иранские СМИ и группировки исламских джихадистов», используют конфликт для разжигания разногласий и призывов к жестоким нападениям в США и других западных странах. Предупреждения последовали за несколькими громкими случаями антисемитского и исламофобского насилия в США. Politico отмечает, что 14 октября мужчина несколько раз ударил ножом шестилетнего палестинского мальчика в штате Иллинойс.
«Байден опасается ударов по связанным с Ираном группировкам»
Президент США Джо Байден сталкивается с растущим давлением - его призывают нанести удары по связанным с Ираном группировкам, которые в октябре неоднократно атаковали американские войска в Ираке и Сирии, сообщает The Washington Post. Однако Байден взвешивает любое решение об ответных мерах из-за «широкой обеспокоенности» по поводу того, что война Израиля и ХАМАС может выйти за пределы сектора Газа.
По словам американских чиновников и других лиц, знакомых с ходом работы администрации США, Байден опасается, что ответ Вашингтона способен вызвать «бурю в масштабах всего региона». В течение последней недели как минимум 24 военных получили ранения при атаках на американские базы в Ираке и Сирии. Байден предупредил Иран, что США ответят, если нападения продолжатся.
В бюджете ЕС нашли неиспользованные миллиарды
Страны ЕС обнаружили неиспользованные миллиарды евро в общем бюджете, пишет Financial Times. Дания и другие государства нашли до 16 миллиардов евро нераспределенного финансирования ЕС, которое Брюссель, похоже, не учел, делая запрос на дополнительные сто миллиардов евро на следующие четыре года.
Неназванный дипломат ЕС заявил, что обнаружение «лишних» миллиардов ясно дает понять, что Еврокомиссия не проделала свою домашнюю работу должным образом, прежде чем просить огромное дополнительное финансирование. Он подчеркнул, что государства-члены этим недовольны. FT отмечает, что половина запроса комиссии на пополнение бюджета - 17 миллиардов евро в виде грантов и 33 миллиарда евро в виде кредитов - направлена на предоставление бюджетной поддержки Украине.