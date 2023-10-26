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Лукашенко назвал опоры существования планеты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто назвал опоры существования планеты. Его слова приводит БЕЛТА.

По его словам, Евросоюз (ЕС) вместе с США, Китаем, Россией и в какой-то степени Индией являются сильными опорами поддержания миропорядка.

«Если эту опору вырвать из-под этой системы, будет очень плохо для всех», — подчеркнул он.

Лукашенко высказался об отношении к Евросоюзу

Также в ходе встречи белорусский лидер поддержал сохранение ЕС. При этом он задался вопросом, почему в Евросоюзе считают, что Минск является противником европейского объединения.

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