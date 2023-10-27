У здания ЦИК Молдовы собираются протестующие

У здания ЦИК Молдовы собираются сторонники и представители партии «Шанс» для проведения мирного марша «За честные выборы».

Об этом сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.

Отмечается, что ранее власти страны провели обыски у представителей партии в Гагаузии и задержали троих из них. У оппозиционеров якобы нашли деньги и даже патроны калибра 5,60 мм.