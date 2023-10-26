Япония готовится к сбросу в океан очередной партии воды с АЭС "Фукусима-1"

Токийская энергетическая компания, владелец АЭС "Фукусима-1", 2 ноября планирует начать сброс в океан третьей партии воды с аварийной станции, передает агентство "Киодо". Речь идет о почти восьми тысячах тонн – примерно столько же было слито во время первого и второго этапов сброса. Процесс продлится чуть дольше двух недель.

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Агентство уверяет, что жидкость перед тем, как попасть в океан, очищается, а потом разбавляется океанской водой. Однако уточняется, что из нее невозможно убрать тритий, концентрация которого достигает 1 500 беккерелей на литр. При этом владельцы станции обещают, что сброс будет остановлен, если концентрация после разбавления океанской водой превысит 700 беккерелей на литр.

Агентство пишет также, что до конца финансового года (31 марта) в океан будет слито еще почти 32 тысячи тонн воды.

По заверениям энергетической компании, никаких отклонений от заданных параметров на данный момент не зафиксировано. Для контроля за ситуацией на место прибыла рабочая группа МАГАТЭ.