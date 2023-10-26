В Израиле построили копию Газы для подготовки к вторжению

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отрабатывает вторжение в сектор Газа в его мини-копии под названием «маленькая Газа» в пустыне Негев. Об этом пишет The The Wall Street Journal.

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Сообщается, что «маленькая Газа» построена по образцу типичной палестинской деревни и содержит малоэтажные дома, копии мечетей и других типичных для Газы строений — всего около 600 зданий.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о продолжении подготовки к наземной операции Израиля в секторе Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.