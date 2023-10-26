Fox News: Премьер с антиукраинской позицией изменит политику Словакии

Назначение на пост премьер-министра Словакии Роберта Фицо с антиукраинской позицией может полностью изменить политику страны, пишет Fox News.

"Победа Фицо может ознаменовать резкое изменение во внешней политике страны и подорвать хрупкое единство в Евросоюзе и НАТО ", - считают авторы статьи.

Фицо ранее неоднократно выступал против выделения помощи Украине и ее членства в НАТО. Он также считает невозможным вытеснение ВСУ российской армии, напомнили в статье.