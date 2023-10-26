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Fox News: Премьер Фицо с антиукраинской позицией изменит политику Словакии

Назначение на пост премьер-министра Словакии Роберта Фицо с антиукраинской позицией может полностью изменить политику страны, пишет Fox News.

Fox News: Премьер с антиукраинской позицией изменит политику Словакии
© globallookpress.com

"Победа Фицо может ознаменовать резкое изменение во внешней политике страны и подорвать хрупкое единство в Евросоюзе и НАТО", - считают авторы статьи.

Фицо ранее неоднократно выступал против выделения помощи Украине и ее членства в НАТО. Он также считает невозможным вытеснение ВСУ российской армии, напомнили в статье.

Ранее сообщалось, что президент Словакии Зузана Чапутова официально назначила премьер-министром Роберта Фицо, лидера партии СМЕР.