Fox News: Премьер с антиукраинской позицией изменит политику Словакии

Fox News: Премьер Фицо с антиукраинской позицией изменит политику Словакии
Назначение на пост премьер-министра Словакии Роберта Фицо с антиукраинской позицией может полностью изменить политику страны, пишет Fox News.
Фицо ранее неоднократно выступал против выделения помощи Украине и ее членства в НАТО. Он также считает невозможным вытеснение ВСУ российской армии, напомнили в статье.
Ранее сообщалось, что президент Словакии Зузана Чапутова официально назначила премьер-министром Роберта Фицо, лидера партии СМЕР.