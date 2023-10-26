Ряд стран поддержал инициативу Эрдогана по конфликту в Газе

Ряд региональных стран поддержал предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана провести мирную конференцию по конфликту Палестины и Израиля. Об этом со ссылкой на дипломатический источник в Турции пишет РИА Новости.

7 октября палестинская группировка ХАМАС совершила массированную атаку на Израиль, зайдя в приграничные города и захватив заложников. В ответ Израиль объявил о переходе в состояние войны и начале ответной операции против сектора Газа. Военные действия продолжаются до сих пор — Тель-Авив собирается провести наземную операцию в секторе.

Турция заявила о необходимости мирных переговоров и готовности выступить страной-гарантом для Палестины. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предложил созвать мирную конференцию по палестино-израильскому урегулированию.

«На сегодняшний день есть поддержка от ряда стран, в основном региональных, этой инициативы, но говорить о конкретной дате и месте проведения (конференции) пока рано», — пояснил турецкий дипломатический источник.

Ранее в Каире прошел саммит по палестинской проблеме (Cairo Summit for Peace). В нем приняли участие более 30 государств и ряд международных и региональных организаций.