Пашинян поехал в Грузию вместо участия в совете глав правительств стран СНГ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян поехал в Грузию вместо участия в совете глав правительств стран СНГ и Евразийском межправительственном совете. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армянского правительства.
«Пашинян 26 октября отбыл с однодневным рабочим визитом в Грузию, где примет участие в международной конференции "Шелковый путь — Тбилиси" (The Tbilisi Silk Road Forum)», — говорится в сообщении.
В день визита в Грузию Пашинян намерен встретиться с главой грузинского правительства Ираклием Гарибашвили.
Ранее премьер Армении отметил, что сейчас республика ищет новых партнеров, поскольку Москва «не смогла выполнить свои союзнические обязательства» перед Ереваном.
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