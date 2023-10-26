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Пашинян поехал в Грузию вместо участия в совете глав правительств стран СНГ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поехал в Грузию вместо участия в совете глав правительств стран СНГ и Евразийском межправительственном совете. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армянского правительства.

Пашинян поехал в Грузию вместо участия в совете глав правительств стран СНГ
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«Пашинян 26 октября отбыл с однодневным рабочим визитом в Грузию, где примет участие в международной конференции "Шелковый путь — Тбилиси" (The Tbilisi Silk Road Forum)», — говорится в сообщении.

В день визита в Грузию Пашинян намерен встретиться с главой грузинского правительства Ираклием Гарибашвили.

Ранее премьер Армении отметил, что сейчас республика ищет новых партнеров, поскольку Москва «не смогла выполнить свои союзнические обязательства» перед Ереваном.

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