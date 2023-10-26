Новый спикер Палаты представителей США: что известно о Майке Джонсоне

Палата представителей США с четвертой попытки избрала спикера, им стал республиканец Майк Джонсон. О том, чем он известен — читайте в материале «Рамблера».

Майк Джонсон является противником однополых браков и сторонником запрета абортов. Как отмечает газета The New York Times, его избрание «продолжило закреплять поворот Республиканской партии вправо».

Избранный спикером Палаты представителей США скептически относится к оказанию украинской стороне помощи. Он также сообщил о планах помочь Израилю в решении конфликта с Палестиной. Свою позицию Джонсон обозначил после избрания.

Он работает в конгрессе всего 7 лет. Так, Джонсона можно назвать наименее опытным из всех спикеров палаты в новейшей истории.

Новый спикер увлекается охотой и американским футболом. Он положительно относится к экс-президенту США Дональду Трампу, а тот, в свою очередь, поддержал его перед голосованием.

Примечательно, что в рейтинге американских законодателей, опубликованном консервативной группой Republicans for Ukraine, Джонсон получил самую низкую оценку.