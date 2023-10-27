В США рассказали о новом тревожном сигнале для Украины

Избрание республиканца Майка Джонсона на пост спикера Палаты представителей США стало новым тревожным сигналом для Украины, которая сильно зависит от американской помощи. Об этом сказано в сюжете шведского телеканала SVT.

«Избрание Майка Джонсона — очень плохая новость для Украины», — подчеркнул корреспондент Фуад Юсефи.

Журналисты отметили, что Соединенные Штаты внесли крупнейший вклад в поддержку Киева. При этом после избрания Джонсона стал возможен вариант значительного ослабления помощи со стороны Вашингтона.

В сюжете сказано, что в США назрели политические разногласия насчет дальнейшей поддержки Киева. Украинский конфликт уже привел к расколу в Республиканской партии, таким образом, «брешь продолжает шириться».

Журналисты напомнили, что спикер Палаты представителей играет важнейшую роль и считается одной из самых «властных фигур в Конгрессе», так как Сенат слабее контролируется сверху.

С 3 октября в нижней палате Конгресса США не было спикера. Но в итоге 220 голосами избрали республиканца от штата Луизиана Майка Джонсона, которого называют человеком экс-президента Дональда Трампа.