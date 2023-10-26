«Сигнал по Украине»: западные СМИ о ядерных учениях России

Президент России Владимир Путин 25 октября провел тренировку сил ядерного сдерживания с использование межконтинентальной ракеты «Ярс», баллистической ракеты «Синева» и ракет воздушного базирования. Западные СМИ считают, что с помощью этих учений и угрозы возобновления ядерных испытаний Москва стремится убедить Запад прекратить военную поддержку Украины.

Bloomberg сообщило, что Путин курировал учения стратегических ядерных сил России, «повышая ставки в конфронтации с США и их союзниками» на фоне украинского кризиса.

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Associated Press отмечает, что российские военные провели имитацию ядерного удара всего через несколько часов после того, как Совет Федерации проголосовал за отзыв ратификации Россией запрета на ядерные испытания. Теперь это решение должен утвердить Путин. Ранее президент России заявил, что отмена ратификации отражала бы позицию США, которые подписали, но не ратифицировали запрет на ядерные испытания.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что целью учений является отработка «нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника». Хотя подобные учения проводятся каждую осень, «резкие комментарии» Шойгу прозвучали на фоне растущей напряженности между Россией и Западом из-за боевых действий на Украине, подчеркивает AP.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, принятый Генассамблеей ООН в 1996 году, запрещает любые ядерные взрывы в любой точке мира, но он так и не был полностью реализован. Помимо США, его также не ратифицировали Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея, Израиль, Иран и Египет. Широко распространены опасения, что Россия может решить возобновить ядерные испытания, чтобы «отговорить Запад» от военной поддержки Украины, подчеркивает Associated Press.