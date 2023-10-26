Три страны обвинили Россию и КНДР в нарушениях резолюций ООН

Южная Корея, США и Япония выпустили совместное заявление, в котором обвинили Северную Корею в поставках боеприпасов и военной техники в Россию и «решительно осудили» возможное сотрудничество двух стран. Заявление опубликовано на сайте Госдепартамента США.

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Совместное заявление ведущих дипломатов Южной Кореи, США и Японии было выпущено через несколько дней после того, как министр иностранных дел России Сергей Лавров назвали слухами утверждения о поставках в РФ северокорейского оружия.

В Вашингтоне, Сеуле и Токио заявили, что получили доказательства, подтверждающие несколько таких поставок.

«Мы продолжим работать вместе с международным сообществом над разоблачением попыток России приобрести военную технику из КНДР», —подчеркивается в заявлении трех стран.

В заявлении отмечается, что поставки оружия в Северную Корею или из КНДР, а также передача КНДР определенных предметов и техническое сотрудничество, связанное с программами Северной Кореи по оружию массового уничтожения, баллистическим ракетам или обычным вооружениям, будут нарушать многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН.

Представители трех стран подчеркнули, что Россия сама проголосовала за эти резолюции в Совбезе.

Слухи о поставках оружия из КНДР в Россию активизировались в сентябре, когда северокорейский лидер Ким Чен Ын отправился на Дальний Восток, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.

Перед этой встречей в Совете национальной безопасности США заявили, что Ким ожидает «переговоров на высшем уровне» с Россией по поводу поставок оружия. США призывали Северную Корею прекратить переговоры с Москвой и «соблюдать взятые Пхеньяном публичные обязательства».