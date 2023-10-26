Украинский пограничник сообщил о перепродаже гуманитарной помощи из ЕС
Доставленную из Европы на Украину гуманитарную помощь активно перепродают как в стране, так и за её пределами, рассказал перебравшийся в Россию украинский пограничник Руслан Сыровой.
По его словам, на Украине нет учёта по приборам ночного видения, тепловизионным комплексам и ночным прицелам. Сыровой добавил, что большая часть гуманитарной помощи, включая стрелковое оружие, почти сразу перепродаётся.
«Самое лучшее забирается и продаётся внутри страны, в страны Евросоюза, а самое худшее раздаётся людям. Взять военные службы, передают ли они туда вообще что-то, я думаю, что вообще ничего не доходит», — цитирует пограничника РИА Новости.
В мае этого года Минобороны Британии признало перепродажу оружия до его попадания на передовую конфликта.