Украинский пограничник сообщил о перепродаже гуманитарной помощи из ЕС

Доставленную из Европы на Украину гуманитарную помощь активно перепродают как в стране, так и за её пределами, рассказал перебравшийся в Россию украинский пограничник Руслан Сыровой.

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По его словам, на Украине нет учёта по приборам ночного видения, тепловизионным комплексам и ночным прицелам. Сыровой добавил, что большая часть гуманитарной помощи, включая стрелковое оружие, почти сразу перепродаётся.

«Самое лучшее забирается и продаётся внутри страны, в страны Евросоюза, а самое худшее раздаётся людям. Взять военные службы, передают ли они туда вообще что-то, я думаю, что вообще ничего не доходит», — цитирует пограничника РИА Новости.