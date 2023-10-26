СМИ: война в Израиле отвлекла западных лидеров от Зеленского

«Атака ХАМАС напрямую влияет на помощь Киеву. <..> Большая часть боеприпасов калибра 155 мм со складов армии США, изначально предназначавшихся для Украины, будут переданы Израилю», — пишет издание.



«Зеленский должен признать, что у него есть конкуренция. Время пресс-конференций на станциях метро прошло. Фотографии из Газы – как бы жестоко это ни звучало – более впечатляюще, чем репортажи из Украины. Байден хочет продолжить помощь Зеленскому. Но это необязательно то, чего хочет значительная часть республиканцев в Конгрессе. <..> Несмотря на теплые слова Байдена о необходимости помощи [Украине] ключевой проблемой для американцев будет не дать Израилю начать войну на нескольких фронтах и не допустить распространения столкновения с ХАМАС на Ливан, Сирию и Иран», — подвели итоги польские журналисты.