Байден запросил у Конгресса миллиарды на отказ от российского урана

Администрация президента США Джо Байдена запросила у Конгресса 2,2 миллиарда долларов, чтобы увеличить мощности по обогащению урана, сообщается на сайте Белого дома. В администрации США заявили, что сейчас Америка слишком сильно зависит от российского урана.

В команде Байдена подчеркнули: дополнительные средства нужны, чтобы «продвигать важнейшие внутренние приоритеты и удовлетворять неотложные потребности», пока не принята окончательная версия бюджета США.

В администрации призвали конгрессменов «защитить американскую безопасность и укрепить энергетическую независимость». Одна из мер — это «улучшение долгосрочных внутренних возможностей по обогащению урана». В Белом доме назвали это приоритетом национальной безопасности, поскольку зависимость от российских источников урана создает риск для экономики США и гражданской атомной промышленности.

«Если никаких действия не будет принято, Россия продолжит сохранять свое влияние на мировом урановом рынке в ущерб союзникам и партнерам США», — заявили в администрации Байдена.

В сообщении отмечается, что для успеха этой инициативы также потребуется долгосрочный запрет на импорт российского обогащенного урана в США.

После начала украинского кризиса США и их европейские союзники ограничили экспорт российской нефти, природного газа и угля, но атомной энергии санкции не коснулись. Bloomberg сообщало, что «Росатом» остается доминирующим источником топлива для АЭС по всему миру, удовлетворяя около половины мирового спроса на обогащенный уран.