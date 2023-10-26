СМИ: Катар лоббирует сделку об освобождении ХАМАС большого числа заложников

Власти Израиля ожидают освобождения радикальным палестинским движением ХАМАС большого числа заложников в рамках лоббируемой Катаром сделки. Об этом сообщил израильский информационный портал Yedioth Ahronoth.

Высокопоставленные израильские официальные лица ожидают, что "на горизонте появилось пролоббированное Катаром соглашение об освобождении значительного числа заложников в Газе, приоритет в котором будет отдаваться женщинам, детям и людям старшего поколения", пишет портал. Однако они подчеркнули, что "переговоры об этой сделке не отменяют наземную операцию, которая последует позже", говорится в сообщении. Официальные лица также указали, что временные рамки для заключения договоренности стремительно сужаются и Израиль "выходит на границы своего терпения".

Президент Израиля Ицхак Герцог накануне заявил, что в заложниках у палестинского движения ХАМАС находятся 30 детей. В то же время заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури в комментарии ливанскому телеканалу Al Manar указал, что израильтяне подлежат обмену на палестинских заключенных, которые находятся в израильских тюрьмах, а "иностранные граждане являются гостями".