В конгрессе США выступили за запрет штурмового оружия после стрельбы в штате Мэн

«Пришло время мне взять на себя ответственность за эту неудачу, поэтому я призываю Конгресс Соединенных Штатов запретить штурмовые винтовки, подобные той, которую использовал больной преступник …Я буду работать с любым коллегой, чтобы сделать это за то время, которое у меня осталось в Конгрессе», — заявил конгрессмен.