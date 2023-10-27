В США раскрыли детали переговоров Блинкена и Вана И

Госсекретарь Энтони Блинкен и находящийся с официальным визитом в США глава МИД КНР Ван И обсудили вопросы, по которым у сторон имеются разногласия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера по итогам переговоров.

«Блинкен и Ван И обсудили ряд двусторонних, <…> вопросов, включая рассмотрение областей, в которых существуют [двусторонние] разногласия», — отметил Миллер.

Он уточнил, что на встрече шла речь и об областях сотрудничества. Госсекретарь подчеркнул, что американские власти будут продолжать отстаивать свои ценности, а также интересы союзников.

Дипломат напомнил, что встреча состоялась «в рамках продолжающихся усилий по поддержанию открытых линий». Блинкен во время встречи выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна. Переговоры продолжатся 27 октября.