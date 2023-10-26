Байден вновь повторил ложный рассказ о Си Цзиньпине
Глава США Джо Байден вновь рассказал о совместных поездках с председателем лидером КНР Си Цзиньпином, с которым он якобы проехал «17 тысяч миль». Об этом сообщает РИА Новости.
Президент уже делал подобное заявление ранее, но столкнулся с обвинениями во лжи из-за отсутствия доказательств его словам. Однако, выступая на пресс-конференции в Белом доме, он еще раз повторил тезис о поездках с Си Цзиньпином. Как рассказал Байден, у них было более 68 часов частных встреч со времен его вице-президентства. «Итак, я проехал с ним 17 тысяч миль», — заявил он.
В прошлом году издание The Washington Post присвоило американскому лидеру звание Bottomless Pinocchio («Абсолютный Пиноккио») из-за его ложных заявлений. Отмечалось, что Байден периодически напоминает, что он провел «много времени» с лидером КНР Си Цзиньпином, проехав с ним 17 тысяч миль. При этом, по данным газеты, его словам нет подтверждения. Кроме того, Белый дом признал, что заявление главы государства «не было точным».