Байден вновь повторил ложный рассказ о Си Цзиньпине

Глава США Джо Байден вновь рассказал о совместных поездках с председателем лидером КНР Си Цзиньпином, с которым он якобы проехал «17 тысяч миль». Об этом сообщает РИА Новости.

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Президент уже делал подобное заявление ранее, но столкнулся с обвинениями во лжи из-за отсутствия доказательств его словам. Однако, выступая на пресс-конференции в Белом доме, он еще раз повторил тезис о поездках с Си Цзиньпином. Как рассказал Байден, у них было более 68 часов частных встреч со времен его вице-президентства. «Итак, я проехал с ним 17 тысяч миль», — заявил он.