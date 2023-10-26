В ФБР пытались помешать расследованию о преступлениях семьи Байден
Некоторые сотрудники ФБР мешали расследованию возможной преступной активности семьи президента США Джо Байдена. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.
Республиканская партия уведомила, что в их распоряжении оказались документы, подтверждающие факт крупных переводов из Китая на имя Хантера Байдена, при этом в качестве адреса был указан адрес Джо Байдена. Президент США подозревается в коррупции и использовании своего служебного положения.
Телеканал сообщает, что ФРБ поддерживало связь с десятками конфиденциальных источников по различным уголовным вопросам, которые касались семьи Байдена, когда тот еще работал вице-президентом. Эти источники предоставляли ФБР самую актуальную информацию обо всем происходящем.
Сенатор из Республиканской партии Чак Грэссли выяснил, что ФБР в Вашингтоне намеренно заблокировал отчеты и сообщения источников, дискредитируя их как иностранную дезинформацию. Именно эти усилия в итоге свели следственную деятельность на нет.
При этом как минимум в одном случае сотрудника, предоставившего сведения о преступлениях Байдена, проверили и не обнаружили связей с известными каналами дезинформации, подчеркнул сенатор.