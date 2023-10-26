Некоторые сотрудники ФБР мешали расследованию возможной преступной активности семьи президента США Джо Байдена. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

Республиканская партия уведомила, что в их распоряжении оказались документы, подтверждающие факт крупных переводов из Китая на имя Хантера Байдена, при этом в качестве адреса был указан адрес Джо Байдена. Президент США подозревается в коррупции и использовании своего служебного положения.

Телеканал сообщает, что ФРБ поддерживало связь с десятками конфиденциальных источников по различным уголовным вопросам, которые касались семьи Байдена, когда тот еще работал вице-президентом. Эти источники предоставляли ФБР самую актуальную информацию обо всем происходящем.

Сенатор из Республиканской партии Чак Грэссли выяснил, что ФБР в Вашингтоне намеренно заблокировал отчеты и сообщения источников, дискредитируя их как иностранную дезинформацию. Именно эти усилия в итоге свели следственную деятельность на нет.