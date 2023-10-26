Постпред Израиля Эрдан назвал позором отказ Гутерриша извиняться

Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан продолжает высказывать критику в адрес организации. На этот раз он назвал отказ генерального секретаря Антониу Гутерриша отзывать свои слова и извиняться за них "позором".

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Об этом пишет РИА Новости. 24 октября Гутерриш осудил нападение ХАМАС на Израиль, произошедшее 7 октября. Он также заявил, что "важно признать, что нападения ХАМАС не произошли в вакууме, и палестинский народ уже 56 лет подвергается удушающей оккупации".

В Израиле эти слова были расценены как оправдание действий ХАМАС и вызвали жесткую критику. Гилад Эрдан призвал Гутерриша уйти в отставку. Позже Гутерриш заявил, что он шокирован неправильным толкованием его заявлений и что его слова никоим образом не оправдывали террористические акты ХАМАС. Гилад Эрдан выразил свое негодование в социальных сетях, написав: "Это позор для ООН, что генеральный секретарь не только не отказывается от своих слов, но и не способен извиниться за них". 7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса".