ЕС и США не хотят ссориться с помощниками России в обходе санкций

Западные товары продолжают поступать в РФ через страны СНГ и Турцию, игнорируя многочисленные санкции против России. США и Европейский союз не принимают никаких мер, так как опасаются испортить отношения со своими стратегическими партнерами. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на австрийское издание Profil.

«Несмотря на санкции, западные товары продолжают попадать в Россию. И Запад с этим особо ничего поделать не может, <…> потому, что в ЕС и США не хотят ссориться с этими государствами», — говорится в публикации.

Profil подчеркивает, что объемы импорта в РФ вернулись к показателям, которые наблюдались до начала военного конфликта на Украине. Единственная разница заключается в том, что теперь товары поступают не напрямую из ЕС, а из Турции, стран Кавказа, а также из Китая и Индии.