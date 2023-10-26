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ЕС и США не хотят ссориться с помощниками России в обходе санкций

Западные товары продолжают поступать в РФ через страны СНГ и Турцию, игнорируя многочисленные санкции против России. США и Европейский союз не принимают никаких мер, так как опасаются испортить отношения со своими стратегическими партнерами. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на австрийское издание Profil.

ЕС и США не хотят ссориться с помощниками России в обходе санкций
© ТАСС

«Несмотря на санкции, западные товары продолжают попадать в Россию. И Запад с этим особо ничего поделать не может, <…> потому, что в ЕС и США не хотят ссориться с этими государствами», — говорится в публикации.

Profil подчеркивает, что объемы импорта в РФ вернулись к показателям, которые наблюдались до начала военного конфликта на Украине. Единственная разница заключается в том, что теперь товары поступают не напрямую из ЕС, а из Турции, стран Кавказа, а также из Китая и Индии.

Ранее сообщалось, что Казахстан перестал поставлять в Россию около 106 наименований товаров в связи с международной обстановкой. Экспорт товаров военного назначения полностью ограничен, включая специализированную электронику, беспилотные летательные аппараты, чипы, внутренние детали и прочее. Если в дальнейшем эти товары будут поставляться из Китая через дополнительную страну, то их стоимость возрасти на 10-15%.

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