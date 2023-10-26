Палата представителей США приняла резолюцию о поддержке Израиля

Резолюция о поддержке Израиля была принята палатой представителей США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу законодательного органа.

Как говорится в сообщении, 410 голосов отдано «за», 10 голосов — «против», в то время как еще шесть воздержались от голосования.

Издание уточняет, что у резолюции о «поддержке Израиля в его защите от варварской войны, развязанной ХАМАС и другими террористами» нет реальной законодательной силы, это лишь символический жест и первый документ, который одобрила палата представителей, ранее утвердившая новым спикером члена Республиканской партии Майка Джонсона.

Законодательный орган не функционировал более трех недель после решения об отставке с поста спикера Кевина Маккарти.