Палата представителей США приняла резолюцию о поддержке Израиля
Резолюция о поддержке Израиля была принята палатой представителей США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу законодательного органа.
Как говорится в сообщении, 410 голосов отдано «за», 10 голосов — «против», в то время как еще шесть воздержались от голосования.
Издание уточняет, что у резолюции о «поддержке Израиля в его защите от варварской войны, развязанной ХАМАС и другими террористами» нет реальной законодательной силы, это лишь символический жест и первый документ, который одобрила палата представителей, ранее утвердившая новым спикером члена Республиканской партии Майка Джонсона.
Законодательный орган не функционировал более трех недель после решения об отставке с поста спикера Кевина Маккарти.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля и похитили мирных граждан.